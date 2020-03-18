***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:00
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830250
BIST
12:1286.248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -529,54
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:126,4676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0690
|Açılış
|: 6,4660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4678
En Düşük
6,3873
12:127,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0764
|Açılış
|: 7,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1129
En Düşük
7,0187
12:12310,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -3,85
|Açılış
|: 310,67
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.209.672
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|741.257
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|MTRYO
|4,14
|35.098
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|THYAO
|8,11
|361.600.653
|% 1,63
|
|ASELS
|22,24
|334.910.992
|% 1,18
|
|GARAN
|8,36
|294.079.974
|% -0,36
|
|ISCTR
|5,13
|261.050.436
|% -1,16
|
|TSPOR
|2,57
|147.662.911
|% -4,81
|
|ODAS
|1,24
|83.310.118
|% 5,08
|
|YKBNK
|2,04
|127.762.525
|% -0,49
|
|TSPOR
|2,57
|147.662.911
|% -4,81
|
|ISCTR
|5,13
|261.050.436
|% -1,16
|
|IHLGM
|0,80
|38.012.709
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7427
|7,7815
|% 0,71
|
|Frank
|6,6986
|6,7389
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7166
|1,7252
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|-36,16
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|-6,00
|
|Tam
|2.062
|2.115
|-13,29
|
|Yarım
|997
|1.023
|-6,43
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|-0,28
|