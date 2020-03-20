***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 10:09
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830954
BIST
12:0887.850
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 2.654,24
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:086,5032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0411
|Açılış
|: 6,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:087,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:08314,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 4,68
|Açılış
|: 314,71
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.705.989
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|3.102.689
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|611.482
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,13
|5.820.087
|% -2,19
|
|GARAN
|7,78
|317.415.466
|% 2,64
|
|ASELS
|21,64
|199.254.559
|% 2,56
|
|THYAO
|8,16
|189.143.464
|% 2,77
|
|TSPOR
|2,20
|128.791.879
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,10
|111.769.263
|% 8,39
|
|ODAS
|1,24
|85.548.117
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,20
|128.791.879
|% 0,46
|
|YKBNK
|1,95
|103.616.842
|% 2,63
|
|GARAN
|7,78
|317.415.466
|% 2,64
|
|ISFIN
|3,10
|111.769.263
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6676
|7,7061
|% 2,32
|
|Frank
|6,6023
|6,6421
|% -0,13
|
|Riyal
|1,7206
|1,7292
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|31,52
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,40
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,79
|12,84
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,14
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|1,49
|