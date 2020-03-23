***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 10:00
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831250
BIST
10:5282.785
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -3.010,54
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.528
10:526,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:527,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:52315,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,36
|Açılış
|: 315,48
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.541.574
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|ECILC
|3,65
|51.383.567
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.225.314
|% 9,89
|
|RTALB
|4,81
|11.171.191
|% 9,82
|
|CELHA
|6,21
|314.617
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|33.005
|% -9,89
|
|OYAYO
|3,39
|1.421.072
|% -9,84
|
|GARAN
|6,80
|179.470.891
|% -8,85
|
|ASELS
|20,20
|76.719.960
|% -5,61
|
|THYAO
|7,47
|72.913.842
|% -6,39
|
|BIMAS
|52,15
|63.776.740
|% 4,68
|
|ECILC
|3,65
|51.383.567
|% 9,94
|
|YKBNK
|1,75
|46.798.867
|% -6,91
|
|GARAN
|6,80
|179.470.891
|% -8,85
|
|IHLGM
|0,68
|14.291.490
|% -9,33
|
|ODAS
|1,14
|20.322.956
|% -6,56
|
|ISFIN
|2,76
|48.793.300
|% -9,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6408
|7,6791
|% 0,45
|
|Frank
|6,6590
|6,6991
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7495
|1,7583
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-9,53
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,51
|12,55
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,02
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|B. Petrol
|25,81
|25,81
|-1,17
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