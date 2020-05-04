***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 15:16
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842230
BIST
15:3198.819
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -2.291,37
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:317,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0445
En Düşük
6,9956
15:317,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:31384,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,98
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.917.291
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.539.958
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.280
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.508.607
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.564.403
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.673.798
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.949
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,72
|669.649.793
|% 5,43
|
|TSPOR
|5,80
|538.373.175
|% 9,43
|
|GARAN
|8,14
|419.414.746
|% -2,40
|
|ASELS
|26,48
|278.526.705
|% -2,43
|
|AVOD
|2,77
|277.661.669
|% 5,32
|
|GSRAY
|2,72
|669.649.793
|% 5,43
|
|AVOD
|2,77
|277.661.669
|% 5,32
|
|TSPOR
|5,80
|538.373.175
|% 9,43
|
|ODAS
|1,78
|169.302.632
|% -0,56
|
|AFYON
|2,94
|244.013.226
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7202
|8,7639
|% -0,12
|
|Frank
|7,2608
|7,3045
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8658
|1,8752
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|1,86
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,80
|
|Tam
|2.550
|2.589
|14,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,00
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|-0,23
|