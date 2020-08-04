***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 14:25
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864542
BIST
17:171.071
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
|| -55,99
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.070
17:176,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:178,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:17443,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,04
|Açılış
|: 443,79
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,04
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|47.683.578
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.676.709
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|79.675.739
|% 9,92
|
|KUTPO
|29,34
|30.075.672
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.230.639
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.254.356
|% -10,00
|
|KLNMA
|41,76
|52.896.356
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|22.210.385
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|THYAO
|10,59
|1.086.406.673
|% -0,94
|
|AKBNK
|5,00
|646.255.629
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|462.880.788
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,26
|511.997.641
|% -9,96
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0531
|9,0985
|% -0,07
|
|Frank
|7,5737
|7,6193
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|3,04
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.939
|-11,70
|
|Tam
|2.993
|3.024
|-12,00
|
|Yarım
|1.453
|1.474
|-5,90
|
|Çeyrek
|729
|739
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
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|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,31
|
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