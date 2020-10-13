***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 11:34
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881101
BIST
14:201.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,96
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:207,9097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
14:209,3299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:20488,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 488,28
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:17
|KLNMA
|54,25
|4.487.886
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|190.265.049
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.935
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|1.117.502
|% -9,99
|
|LUKSK
|33,32
|7.259.936
|% -9,99
|
|ODAS
|3,58
|915.071.779
|% 2,58
|
|KERVT
|7,66
|561.744.518
|% -0,52
|
|TUKAS
|12,59
|506.312.036
|% 5,44
|
|ASELS
|18,17
|479.689.000
|% 0,66
|
|SISE
|6,81
|472.893.802
|% -1,30
|
|ODAS
|3,58
|915.071.779
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,74
|280.991.841
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,83
|285.905.744
|% -0,54
|
|IHLAS
|1,16
|136.127.568
|% -3,33
|
|KRDMD
|3,59
|418.717.348
|% 0,28
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9077
|7,9111
|% 0,28
|
|Euro
|9,3259
|9,3332
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2702
|10,3217
|% -0,03
|
|Frank
|8,6498
|8,7020
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1021
|2,1127
|% 0,29
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-1,80
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|3,33
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|1,61
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,59
|
Seans Raporu
14:17
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