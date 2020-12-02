***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 15:06
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890952
BIST
17:041.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:047,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:049,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:04458,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,79
|Açılış
|: 458,24
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:02
|NIBAS
|77,75
|8.962.216
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.643.132
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.370.117
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.225
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,21
|17.388.715
|% -5,56
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|GARAN
|9,25
|2.257.716.261
|% 0,22
|
|PGSUS
|64,25
|1.420.919.283
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,95
|813.472.420
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.099.254.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8296
|7,8325
|% 0,01
|
|Euro
|9,4523
|9,4568
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,4030
|10,4551
|% -0,73
|
|Frank
|8,7185
|8,7710
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0857
|2,0961
|% 0,20
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,20
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.099
|16,00
|
|Tam
|3.033
|3.109
|10,14
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|4,91
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,29
|47,29
|-0,13
|