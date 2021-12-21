***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 11:55
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985139
BIST
10:151.835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 30,78
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.821
10:1511,6868
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -0,5031
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,6475
10:1513,2968
En Yüksek
|Değişim
|: -3,93%
|| -0,5433
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,2354
10:15688,99
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -18,80
|Açılış
|: 689,90
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
678,20
BIST En Aktif Hisseler10:13
|TETMT
|379,20
|2.192.748
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|POLTK
|610,20
|3.965.638
|% 8,33
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|HEDEF
|6,08
|15.126.897
|% 7,80
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|1.558.636
|% -9,93
|
|DOCO
|1.074,70
|13.011.783
|% -5,84
|
|MMCAS
|3,15
|315.085
|% -5,41
|
|RODRG
|22,28
|1.225.523
|% -4,95
|
|GARAN
|12,01
|470.857.392
|% 1,09
|
|SISE
|13,36
|240.985.264
|% 0,60
|
|EREGL
|26,12
|199.854.609
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,59
|160.419.401
|% 3,16
|
|KRDMD
|9,27
|148.405.466
|% -0,32
|
|YKBNK
|3,59
|160.419.401
|% 3,16
|
|GARAN
|12,01
|470.857.392
|% 1,09
|
|SISE
|13,36
|240.985.264
|% 0,60
|
|KRDMD
|9,27
|148.405.466
|% -0,32
|
|ODAS
|1,38
|22.166.886
|% 0,73
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7168
|11,7680
|% -3,46
|
|Euro
|13,2920
|13,3911
|% -3,24
|
|Sterlin
|15,8887
|15,9684
|% -2,25
|
|Frank
|12,9313
|13,0092
|% -2,18
|
|Riyal
|3,1696
|3,1855
|% -2,16
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,42
|
|Altın Gr.
|696
|696
|-11,71
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,79
|8,81
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,03
|