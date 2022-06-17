***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2022 10:10
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037851
BIST
10:042.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,32
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.492
10:0417,3216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:0418,2153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0599
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:041.026,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,40
|Açılış
|: 1.026,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,97
|87.243.243
|% 7,61
|
|TSGYO
|5,18
|12.915.944
|% 5,93
|
|BAKAB
|24,10
|753.540
|% 5,42
|
|SANEL
|6,42
|1.272.893
|% 4,22
|
|SNKRN
|31,80
|1.765.677
|% -4,79
|
|FONET
|12,80
|2.783.346
|% -4,12
|
|EUREN
|25,18
|14.202.031
|% -3,38
|
|TETMT
|245,90
|660.990
|% -3,19
|
|UFUK
|71,50
|748.188
|% -2,99
|
|THYAO
|47,46
|146.753.546
|% 0,25
|
|SASA
|45,78
|131.837.705
|% 0,75
|
|EREGL
|29,32
|98.361.224
|% 0,41
|
|PRDGS
|2,97
|87.243.243
|% 7,61
|
|SISE
|21,22
|76.168.238
|% 0,76
|
|PRDGS
|2,97
|87.243.243
|% 7,61
|
|ODAS
|3,02
|44.832.677
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|39.274.608
|% 0,77
|
|MOBTL
|1,76
|13.421.637
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,14
|8.645.175
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3163
|17,3216
|% 0,13
|
|Euro
|18,2064
|18,2153
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,1556
|21,2617
|% -0,71
|
|Frank
|17,7993
|17,9065
|% -0,15
|
|Riyal
|4,6008
|4,6239
|% 0,07
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-13,93
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.800
|6.907
|-59,00
|
|Yarım
|3.338
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,38
|
Seans Raporu
10:04
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