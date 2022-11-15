***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 12:08
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080048
BIST
14:424.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,70
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:4218,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:4219,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1667
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:421.062,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.062,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KONKA
|58,30
|288.739.919
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|157.260.514
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.016.645.020
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|OBASE
|24,68
|78.824.918
|% 9,98
|
|MNDRS
|9,91
|170.733.133
|% -9,99
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|SNGYO
|3,45
|654.048.101
|% -9,45
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|13,01
|139.481.225
|% -7,01
|
|THYAO
|109,00
|7.047.177.369
|% -0,64
|
|ASELS
|41,90
|4.393.830.442
|% 0,48
|
|EREGL
|36,96
|3.849.302.464
|% -1,02
|
|ODAS
|11,57
|3.714.226.910
|% -2,69
|
|PETKM
|14,94
|3.620.514.995
|% -2,10
|
|SKBNK
|2,32
|778.026.662
|% 0,43
|
|ALBRK
|2,80
|902.693.153
|% 9,80
|
|ISCTR
|9,47
|3.027.616.710
|% 2,27
|
|ODAS
|11,57
|3.714.226.910
|% -2,69
|
|YKBNK
|10,16
|2.962.404.273
|% 3,57
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5975
|18,6232
|% 0,11
|
|Euro
|19,3812
|19,3944
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,9966
|22,1069
|% 0,88
|
|Frank
|19,7079
|19,8267
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,04
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,22
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,84
|
|Cumhuriyet
|7.089
|7.196
|75,00
|
|Tam
|7.055
|7.170
|36,00
|
|Yarım
|3.426
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|-0,32
|