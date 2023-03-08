***DOAS* *DGGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***DOAS******DGGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [DGGYO, DOAS]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıDoğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)310931093Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)93,65Satıcının UnvanıDoğuş Holding A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. / 310.931.093 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)16,46Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları14,64 TL - 21,94 TLİşlem Tarihi09/03/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarDoğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Doğuş Holding A.Ş.'nin sahip olduğu, Şirket sermayesinin %93,65'ine tekabül eden 310.931.093 TL nominal değerli payların, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'ye 1 TL nominal değerli pay için 16,46 TL fiyatla satışı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 09/03/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121967BIST