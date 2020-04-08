***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2020 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2020
Tescil Tarihi
06.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2020 – 10054
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş ve yapılan seçim Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836652
BIST
18:0593.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 843,40
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
18:056,7800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
18:057,3898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
18:05359,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,23
|Açılış
|: 359,82
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.702.979
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|161.085
|% -9,70
|
|EMNIS
|2,12
|40.068
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,30
|174.990
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|209.842
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 6,01
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 2,46
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 7,69
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3798
|8,4218
|% 0,72
|
|Frank
|6,9532
|6,9951
|% 0,08
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-0,25
|
|Altın Gr.
|359
|360
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,14
|32,14
|0,27
|
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