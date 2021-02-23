***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021 Faaliyet DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 2021 faaliyet yılı hesap dönemine ilişkin olaraka) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere şirket denetçisi,b) "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Kredi İşlemleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacak denetimleri,görevlerini yerine getirmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulunca seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911972BIST