***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.03.2022 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 faaliyet yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ"nin bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011497
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0939
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0610
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05919,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,30
|Açılış
|: 919,12
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7931
|14,7957
|% 0,64
|
|Euro
|16,3624
|16,3865
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,4404
|19,5379
|% 0,98
|
|Frank
|15,7875
|15,8826
|% 1,15
|
|Riyal
|3,9337
|3,9535
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|919
|920
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,37
|