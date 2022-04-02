***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.04.2022 14:45
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata uygun olarak yasal izinler alınmış bulunan, esas sözleşmemizin 3 -Maksat ve Mevzuu başlıklı maddesinde yapılan değişiklikler, 29.03.2022 tarihli genel kurulda onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015267
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
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2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,6700
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|Önceki Kapanış
|: 14,6680
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14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2766
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 16,1900
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|Önceki Kapanış
|: 16,2300
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16,2783
En Düşük
16,2036
18:05908,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,02
|Açılış
|: 908,82
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|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
905,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6622
|14,6910
|% 0,13
|
|Euro
|16,1926
|16,2766
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,2011
|19,2974
|% -0,11
|
|Frank
|15,8041
|15,8993
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9043
|3,9239
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-12,70
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,65
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,05
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|B. Petrol
|105
|105
|-0,18
|