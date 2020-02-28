***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 9.844.133 10.688.489Satışların Maliyeti20 -8.574.429 -9.387.395TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.269.704 1.301.094BRÜT KAR (ZARAR)1.269.704 1.301.094Genel Yönetim Giderleri21 -438.833 -390.634Pazarlama Giderleri21 -361.554 -401.687Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 108.966 111.201Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -92.180 -93.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)486.103 526.668Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 43.385 55.103Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 142.570 60.768FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)672.058 642.539Finansman Gelirleri73.385 14.417Finansman Giderleri25 -688.209 -508.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.234 148.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.525 -14.442Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -9.665 -9.679Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 29.190 -4.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)76.759 134.356DÖNEM KARI (ZARARI)76.759 134.356Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar982 1.199Ana Ortaklık Payları75.777 133.157Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,38270000 0,67250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,38270000 0,67250000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.308.990 1.131.595Dönem Karı (Zararı)76.759 134.356Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)76.759 134.356Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler614.826 584.919Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,21.2,22 126.005 83.157Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.472 -75Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 972 261Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.500 -336Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler160.744 139.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 10.994 12.153Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.1 8.060 10.503Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.1 139.024 117.264Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.666 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler474.353 452.160Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -73.385 -14.417Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 547.738 466.577Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler56.732 11.186Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -142.570 -60.768Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -19.525 14.442Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.122 -26.015Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -21.122 -26.015İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -22.263 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -29.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler751.175 598.769Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.801 781.384İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-155.052 724.316İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)52.251 57.068Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler428.489 59.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler159.091 -74.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-72.014 74.969İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)231.105 -149.642Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.371 -13.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler257.025 -154.718Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.442.760 1.318.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -4.742 -11.223Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15.1 -148.763 -128.254Vergi İadeleri (Ödemeleri)19.714 -47.004Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 21 32YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI82.901 -72.735Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 27.149İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri11 0 1.223İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -3.409 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.164 57.600Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.164 57.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.293 -209.521Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -44.572 -183.981Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -22.721 -25.540Alınan Temettüler104.439 50.814FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.107.567 -811.044Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.160.723 2.563.678Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.531.954 -2.734.859Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.169 0Ödenen Temettüler19 -135.000 -143.000Ödenen Faiz-593.552 -511.280Alınan Faiz73.385 14.417YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)284.324 247.816Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.874 11.691NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)282.450 259.507DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 365.892 106.385DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 648.342 365.892Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 648.342 365.892Ticari Alacaklar745.346 643.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28.1 542.311 387.259İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 203.035 256.279Diğer Alacaklar135.510 322.976İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28.1 5.460 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 130.050 322.976Stoklar10 935.907 1.365.896Peşin Ödenmiş Giderler17.1 33.844 25.953Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 9.004 35.178Diğer Dönen Varlıklar17.4 6.672 57.710ARA TOPLAM2.514.625 2.817.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.514.625 2.817.143DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar561.463 567.259Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 561.463 567.259Diğer Alacaklar6.771 679İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28.1 1.335 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.436 679Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 452.264 374.659Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 107.658 20.853Maddi Duran Varlıklar12 847.759 982.378Kullanım Hakkı Varlıkları30 111.005 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 34.394 35.354Peşin Ödenmiş Giderler17.2 2.607 337Ertelenmiş Vergi Varlığı26 26.398 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.150.319 1.981.519TOPLAM VARLIKLAR4.664.944 4.798.662KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.138.073 2.650.665Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 63.860 0Ticari Borçlar713.263 554.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28.4 47.573 119.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 665.690 434.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.648 18.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.3 24.098 18.325Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 6.440 3.235Kısa Vadeli Karşılıklar42.350 44.104Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.1 42.350 44.104Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 86.438 73.884ARA TOPLAM3.093.170 3.363.145TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.093.170 3.363.145UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 236.119 60.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.087 2.489Uzun Vadeli Karşılıklar77.027 63.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 50.280 39.152Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar26.747 24.006Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 0 1.998TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER319.233 127.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.412.403 3.490.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.245.251 1.301.564Ödenmiş Sermaye19 220.000 220.000Sermaye Düzeltme Farkları19 23.115 23.115Geri Alınmış Paylar (-)19 -220.310 -220.288Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.322 -20.519Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.322 -20.519Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.322 -20.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)481.376 488.163Yabancı Para Çevrim Farkları19 2.047 1.473Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)479.329 486.690Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 479.329 486.690Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 397.068 460.402Yasal Yedekler127.493 170.419Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler220.310 220.288Diğer Kısıtlanmış Yedekler49.265 69.695Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 292.547 217.534Net Dönem Karı veya Zararı75.777 133.157Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 7.290 6.308TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.252.541 1.307.872TOPLAM KAYNAKLAR4.664.944 4.798.662Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445Transferler14.105 169.127 -183.232Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.505 -10.612 -12.102 133.157 107.938 1.199 109.137Dönem Karı (Zararı)133.157 133.157 1.199 134.356Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.505 -10.612 -12.102 -25.219 -25.219Kar Payları-143.000 -143.000 -143.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)14.290 14.290 14.290Dönem Sonu Bakiyeler19 220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 220.000 23.115 0 0 0 -220.288 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.519 0 0 0 0 0 0 0 0 1.473 0 0 0 0 0 0 0 486.690 0 0 0 0 0 0 460.402 0 0 0 217.534 133.157 0 1.301.564 6.308 1.307.872Transferler1.429 131.728 -133.157Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.803