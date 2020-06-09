***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.181.218 1.808.534Satışların Maliyeti-2.765.925 -1.553.795TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)415.293 254.739BRÜT KAR (ZARAR)415.293 254.739Genel Yönetim Giderleri17.2 -109.026 -101.846Pazarlama Giderleri17.1 -77.967 -76.859Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.490 27.157Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.194 -19.009ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)218.596 84.182Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 6.507 9.589Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 51.870 -8.928FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)276.973 84.843Finansman Gelirleri19 13.104 22.698Finansman Giderleri19 -140.939 -182.939SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)149.138 -75.398Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.151 7.419Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -11.383 -614Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -12.768 8.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)124.987 -67.979DÖNEM KARI (ZARARI)124.987 -67.979Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar855 1.497Ana Ortaklık Payları124.132 -69.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,62690000 -0,35090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,62690000 -0,35090000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.806 266.408Dönem Karı (Zararı)124.987 -67.979Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)124.987 -67.979Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler211.025 254.032Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.2 31.587 33.244Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.216 381Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.861 83Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.355 298Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler101.334 80.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.999 2.242Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler878 -37Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.455 37.605Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler69.002 40.847Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler98.902 122.057Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -13.104 -18.454Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 112.006 140.511Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.212 25.773Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -51.870 8.928Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 24.151 -7.419Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.507 -9.589Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -6.507 -9.589İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-407.224 126.158Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.962 11.631İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-675 -25.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.287 37.547Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-325.802 178.462Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-92.170 -199.905İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-23.385 -52.128İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-68.785 -147.777Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17.567 6.006İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.143 129.964Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-71.212 312.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-875 -958Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-26.946 -39.160Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.773 -5.687Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 2YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.879 10.169İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-942 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.411 21.417Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.411 21.417Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.348 -11.248Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -13.597 -6.121Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.751 -5.127FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-155.517 -228.810Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.184.336 982.496Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.222.588 -1.074.476Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.289 0Ödenen Faiz-120.080 -155.284Alınan Faiz13.104 18.454YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-275.202 47.767Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.928 -993NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-277.130 46.774DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 648.342 365.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 371.212 412.666Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 371.212 648.342Ticari Alacaklar766.782 745.346İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 542.986 542.311İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 223.796 203.035Diğer Alacaklar88.014 135.510İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.2 5.142 5.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 82.872 130.050Stoklar10 1.260.354 935.907Peşin Ödenmiş Giderler45.271 33.844Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 2.372 9.004Diğer Dönen Varlıklar2.061 6.672ARA TOPLAM2.536.066 2.514.625TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.536.066 2.514.625DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar561.463 561.463Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 561.463 561.463Diğer Alacaklar7.460 6.771İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.174 1.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.286 5.436Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 505.076 452.264Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 107.017 107.658Maddi Duran Varlıklar12 844.647 847.759Kullanım Hakkı Varlıkları24 102.816 111.005Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.759 34.394Peşin Ödenmiş Giderler1.339 2.607Ertelenmiş Vergi Varlığı20 14.340 26.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.179.917 2.150.319TOPLAM VARLIKLAR4.715.983 4.664.944KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.096.343 2.138.073Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 51.473 63.860Ticari Borçlar690.095 713.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.5 24.188 47.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 665.907 665.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.355 18.648Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)42.0in Dışında Kalanlar)5.752 6.087Uzun Vadeli Karşılıklar77.462 77.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar53.419 50.280Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24.043 26.747Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 486 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER330.969 319.233TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.339.235 3.412.403ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.368.603 1.245.251Ödenmiş Sermaye16 220.000 220.000Sermaye Düzeltme Farkları16 23.115 23.115Geri Alınmış Paylar (-)16 -220.310 -220.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.114 -24.322Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.114 -24.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.114 -24.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)481.388 481.376Yabancı Para Çevrim Farkları16 2.059 2.047Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)479.329 479.329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 479.329 479.329Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 397.068 397.068Yasal Yedekler127.493 127.493Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler220.310 220.310Diğer Kısıtlanmış Yedekler49.265 49.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 368.324 292.547Net Dönem Karı veya Zararı124.132 75.777Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 8.145 7.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.376.748 1.252.541TOPLAM KAYNAKLAR4.715.983 4.664.944Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872Transferler133.157 -133.157Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-814 378 370 -69.476 -69.542 1.497 -68.045Dönem Karı (Zararı)-69.476 -69.476 1.497 -67.979Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-814 378 370 -66 -66Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -21.333 1.851 487.060 460.402 350.691 -69.476 1.232.022 7.805 1.239.827Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541Transferler75.777 -75.777Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-792 12 124.132 123.352 855 124.207Dönem Karı (Zararı)124.132 124.132 855 124.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-792 12 -780 -780Dönem Sonu Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.310 -25.114 2.059 479.329 397.068 368.324 124.132 1.368.603 8.145 1.376.748Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)124.987 -67.979DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-792 -814Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.016 -1.017Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler224 203Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 224 203Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar12 748Yabancı Para Çevrim Farkları12 378Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 367Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)6 0 367Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar11 0 21Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -18Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi20 0 -18DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-780 -66TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)124.207 -68.045Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar855 1.497Ana Ortaklık Payları123.352 -69.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850326BIST