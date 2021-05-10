***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









ARI (ZARARI)607.911 276.973Finansman Gelirleri19 12.739 13.104Finansman Giderleri19 -129.164 -140.939SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)491.486 149.138Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-83.465 -24.151Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -115.255 -11.383Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 31.790 -12.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)408.021 124.987DÖNEM KARI (ZARARI)408.021 124.987Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.488 855Ana Ortaklık Payları406.533 124.132Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 2,05320000 0,62690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 2,05320000 0,62690000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-363.342 -106.806Dönem Karı (Zararı)408.021 124.987Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)408.021 124.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler297.722 211.025Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.2, 24 40.268 31.587Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler269 4.216Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7 2.861Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 276 1.355Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler186.618 101.334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.966 2.999Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.784 878Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler39.406 28.455Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler141.462 69.002Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler93.929 98.902Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -12.739 -13.104Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 106.668 112.006Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler149 9.212Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -94.942 -51.870Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 83.465 24.151Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.034 -6.507Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -12.034 -6.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.010.705 -407.224Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-439.722 -26.962İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-476.101 -675İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)36.379 -26.287Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-652.691 -325.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler223.097 -92.170İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)84.944 -23.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)138.153 -68.785Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.088 17.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-153.477 20.143Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-304.962 -71.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-834 -875Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-28.967 -26.946Vergi İadeleri (Ödemeleri)-28.579 -7.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI143.433 -12.879İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -942Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.993 9.411Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.993 9.411Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.575 -21.348Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -44.774 -13.597Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.801 -7.751Alınan Temettüler185.015 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.172 -155.517Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.343.252 1.184.336Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.153.652 -1.222.588Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.866 -10.289Ödenen Faiz-109.301 -120.080Alınan Faiz12.739 13.104YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-145.737 -275.202Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi113 -1.928NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-145.624 -277.130DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 655.599 648.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 509.975 371.212Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 509.975 655.599Ticari Alacaklar1.486.878 1.047.149İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 1.037.958 561.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 448.920 485.292Diğer Alacaklar129.586 103.672İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.2 8.274 6.464İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 121.312 97.208Stoklar10 3.404.258 2.751.843Peşin Ödenmiş Giderler63.286 29.250Diğer Dönen Varlıklar2.940 14.361ARA TOPLAM5.596.923 4.601.874TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.596.923 4.601.874DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar561.545 561.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 561.545 561.545Diğer Alacaklar4.595 10.115İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar83 1.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.512 9.049Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 700.657 790.730Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 104.859 105.419Maddi Duran Varlıklar12 923.695 900.928Kullanım Hakkı Varlıkları24 81.498 75.855Maddi Olmayan Duran Varlıklar59.579 55.410Peşin Ödenmiş Giderler9.379 9.743Ertelenmiş Vergi Varlığı20 30.759 5.515TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.476.566 2.515.260TOPLAM VARLIKLAR8.073.489 7.117.134KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.826.983 2.096.708Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 143.169 55.901Ticari Borçlar2.218.389 1.853.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.5 216.714 131.770İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 2.001.675 1.722.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.052 100.027Diğer Borçlar600.000 101.594İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.6 600.000 101.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.384 43.658Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 114.762 28.086Kısa Vadeli Karşılıklar38.659 38.740Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.659 38.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 222.554 148.577ARA TOPLAM5.225.952 4.467.121TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.225.952 4.467.121UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 606.444 234.307Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.581 14.219Uzun Vadeli Karşılıklar116.359 98.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar61.642 56.197Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar54.717 42.409Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 138 7.147TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER742.522 354.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.968.474 4.821.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.094.744 2.286.951Ödenmiş Sermaye16 220.000 220.000Sermaye Düzeltme Farkları16 23.115 23.115Geri Alınmış Paylar (-)16 -220.325 -220.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.934 -22.080Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.934 -22.080Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.934 -22.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)486.629 483.515Yabancı Para Çevrim Farkları16 5.192 2.078Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)481.437 481.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 481.437 481.437Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 469.053 405.826Yasal Yedekler199.463 136.236Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler220.325 220.325Diğer Kısıtlanmış Yedekler49.265 49.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 733.673 359.566Net Dönem Karı veya Zararı406.533 1.037.334Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 10.271 8.783TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.105.015 2.295.734TOPLAM KAYNAKLAR8.073.489 7.117.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541Transferler75.777 -75.777 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-792 12 124.132 123.352 855 124.207Dönem Karı (Zararı)124.132 124.132 855 124.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-792 12 -780 -780Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.310 -25.114 2.059 479.329 397.068 368.324 124.132 1.368.603 8.145 1.376.748Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734Transferler63.227 974.107 -1.037.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.854 3.114 406.533 407.793 1.488 409.281Dönem Karı (Zararı)406.533 406.533 1.488 408.021Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.854 3.114 1.260 1.260Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Dönem Sonu Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.325 -23.934 5.192 481.437 469.053 733.673 406.533 2.094.744 10.271 2.105.015Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)408.021 124.987DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.854 -792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.317 -1.016Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler463 224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 463 224Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.114 12Yabancı Para Çevrim Farkları3.114 12DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.260 -780TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)409.281 124.207Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.488 855Ana Ortaklık Payları407.793 123.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935972BIST