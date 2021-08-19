***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 18:41
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13.599.744 5.726.649 7.404.281 2.545.431
Satışların Maliyeti
-11.892.286 -4.976.679 -6.459.093 -2.210.754
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.707.458 749.970 945.188 334.677
BRÜT KAR (ZARAR)
1.707.458 749.970 945.188 334.677
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -260.389 -207.295 -129.358 -98.269
Pazarlama Giderleri
17.1 -223.150 -129.067 -113.988 -51.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
64.111 32.558 33.018 15.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-87.002 -41.691 -34.767 -14.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.201.028 404.475 700.093 185.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 16.512 12.364 4.478 5.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 177.280 86.441 82.338 34.571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.394.820 503.280 786.909 226.307
Finansman Gelirleri
19 25.467 30.925 12.728 17.821
Finansman Giderleri
19 -283.829 -256.551 -154.665 -115.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.136.458 277.654 644.972 128.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-247.615 -47.251 -164.150 -23.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -257.279 -26.073 -142.024 -14.690
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 9.664 -21.178 -22.126 -8.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
888.843 230.403 480.822 105.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
888.843 230.403 480.822 105.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.908 1.000 -721 145
Ana Ortaklık Payları
885.935 229.403 481.543 105.271
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 4,47440000 1,15860000 2,43200000 0,53170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 4,47440000 1,15860000 2,43200000 0,53170000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
401.811 30.640
Dönem Karı (Zararı)
888.843 230.403
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
888.843 230.403
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
440.348 276.736
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2 84.081 63.545
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
340 4.447
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-41 2.755
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 381 1.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.934 71.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.437 4.901
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.073 1.173
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.183 39.830
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.241 25.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
215.157 173.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -25.467 -30.925
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 240.624 204.512
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 15.112
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -177.280 -86.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 247.615 47.251
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.512 -12.364
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -16.512 -12.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-731.767 -423.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-431.285 -438.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-583.007 -43.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
151.722 -394.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
106.305 -671.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.556 496.396
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.082 224.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-244.474 271.964
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
29.241 31.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.472 157.394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
597.424 83.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.640 -923
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-48.796 -40.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-145.177 -11.387
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
184.601 -5.145
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.932 18.983
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.932 18.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.656 -34.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -96.904 -19.580
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.752 -15.387
Alınan Temettüler
290.325 11.781
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-926 -236.030
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.596.252 855.316
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.056.713 -886.200
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.573 -21.858
Ödenen Temettüler
-300.000 -3.043
Ödenen Faiz
-227.359 -211.170
Alınan Faiz
25.467 30.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
585.486 -210.535
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
250 -3.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
585.736 -213.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 655.599 648.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.241.335 434.789
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.241.335 655.599
Ticari Alacaklar
1.478.475 1.047.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 1.144.864 561.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
333.611 485.292
Diğer Alacaklar
136.194 103.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 7.047 6.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 129.147 97.208
Stoklar
10 2.645.157 2.751.843
Peşin Ödenmiş Giderler
55.113 29.250
Diğer Dönen Varlıklar
2.969 14.361
ARA TOPLAM
5.559.243 4.601.874
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.559.243 4.601.874
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
561.545 561.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 561.545 561.545
Diğer Alacaklar
10.810 10.115
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.953 1.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.857 9.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 677.685 790.730
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 104.300 105.419
Maddi Duran Varlıklar
12 951.549 900.928
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 87.913 75.855
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
69.159 55.410
Peşin Ödenmiş Giderler
6.709 9.743
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 8.499 5.515
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.478.169 2.515.260
TOPLAM VARLIKLAR
8.037.412 7.117.134
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.636.772 2.096.708
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 225.179 55.901
Ticari Borçlar
1.590.515 1.853.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 102.688 131.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 1.487.827 1.722.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.230 100.027
Diğer Borçlar
300.000 101.594
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.6 300.000 101.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.136 43.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 140.188 28.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.546 38.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 41.546 38.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 182.702 148.577
ARA TOPLAM
5.184.268 4.467.121
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.184.268 4.467.121
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 78.811 234.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.982 14.219
Uzun Vadeli Karşılıklar
124.392 98.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
64.328 56.197
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
60.064 42.409
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 7.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.185 354.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.420.453 4.821.400
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.605.268 2.286.951
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
-220.363 -220.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.950 -22.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.950 -22.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.950 -22.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
487.843 483.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 6.406 2.078
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
481.437 481.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 481.437 481.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 469.053 405.826
Yasal Yedekler
199.463 136.236
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.325 220.325
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
49.265 49.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 763.635 359.566
Net Dönem Karı veya Zararı
885.935 1.037.334
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.691 8.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.616.959 2.295.734
TOPLAM KAYNAKLAR
8.037.412 7.117.134
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541
Transferler
8.743 67.034 -75.777 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-637 22 229.403 228.788 1.000 229.788
Dönem Karı (Zararı)
229.403 229.403 1.000 230.403
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-637 22 -615 0 -615
Kar Payları
-3.043 -3.043
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8 8 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.318 -24.959 2.069 479.329 405.811 359.589 229.403 1.474.039 5.247 1.479.286
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734
Transferler
63.227 974.107 -1.037.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.870 4.328 885.935 888.393 2.908 891.301
Dönem Karı (Zararı)
885.935 885.935 2.908 888.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.870 4.328 2.458 2.458
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-38 29.962 29.924 29.924
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.363 -23.950 6.406 481.437 469.053 763.635 885.935 2.605.268 11.691 2.616.959
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
888.843 230.403 480.822 105.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.870 -637 -16 155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.337 -817 -20 199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
467 180 4 -44
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 467 180 4 -44
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.328 22 1.214 10
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.328 22 1.214 10
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.458 -615 1.198 165
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
891.301 229.788 482.020 105.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.908 1.000 1.420 145
Ana Ortaklık Payları
888.393 228.788 480.600 105.436
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959423
BIST