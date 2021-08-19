***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13.599.744 5.726.649 7.404.281 2.545.431Satışların Maliyeti-11.892.286 -4.976.679 -6.459.093 -2.210.754TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.707.458 749.970 945.188 334.677BRÜT KAR (ZARAR)1.707.458 749.970 945.188 334.677Genel Yönetim Giderleri17.2 -260.389 -207.295 -129.358 -98.269Pazarlama Giderleri17.1 -223.150 -129.067 -113.988 -51.100Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler64.111 32.558 33.018 15.068Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-87.002 -41.691 -34.767 -14.497ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.201.028 404.475 700.093 185.879Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 16.512 12.364 4.478 5.857Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 177.280 86.441 82.338 34.571FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.394.820 503.280 786.909 226.307Finansman Gelirleri19 25.467 30.925 12.728 17.821Finansman Giderleri19 -283.829 -256.551 -154.665 -115.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.136.458 277.654 644.972 128.516Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-247.615 -47.251 -164.150 -23.100Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -257.279 -26.073 -142.024 -14.690Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 9.664 -21.178 -22.126 -8.410SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)888.843 230.403 480.822 105.416DÖNEM KARI (ZARARI)888.843 230.403 480.822 105.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.908 1.000 -721 145Ana Ortaklık Payları885.935 229.403 481.543 105.271Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 4,47440000 1,15860000 2,43200000 0,53170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 4,47440000 1,15860000 2,43200000 0,53170000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI401.811 30.640Dönem Karı (Zararı)888.843 230.403Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)888.843 230.403Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler440.348 276.736Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.2 84.081 63.545Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler340 4.447Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-41 2.755Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 381 1.692Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler86.934 71.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.437 4.901Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.073 1.173Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler66.183 39.830Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.241 25.695Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler215.157 173.587Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -25.467 -30.925Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 240.624 204.512Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13 15.112Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -177.280 -86.441Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 247.615 47.251Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.512 -12.364Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -16.512 -12.364İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-731.767 -423.868Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-431.285 -438.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-583.007 -43.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)151.722 -394.600Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler106.305 -671.349Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-273.556 496.396İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-29.082 224.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-244.474 271.964Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)29.241 31.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-162.472 157.394Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları597.424 83.271Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.640 -923Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-48.796 -40.321Vergi İadeleri (Ödemeleri)-145.177 -11.387YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI184.601 -5.145İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -942Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.932 18.983Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.932 18.983Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-128.656 -34.967Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -96.904 -19.580Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.752 -15.387Alınan Temettüler290.325 11.781FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-926 -236.030Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.596.252 855.316Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.056.713 -886.200Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.573 -21.858Ödenen Temettüler-300.000 -3.043Ödenen Faiz-227.359 -211.170Alınan Faiz25.467 30.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)585.486 -210.535Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi250 -3.018NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)585.736 -213.553DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 655.599 648.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.241.335 434.789Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.241.335 655.599Ticari Alacaklar1.478.475 1.047.149İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 1.144.864 561.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar333.611 485.292Diğer Alacaklar136.194 103.672İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.2 7.047 6.464İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 129.147 97.208Stoklar10 2.645.157 2.751.843Peşin Ödenmiş Giderler55.113 29.250Diğer Dönen Varlıklar2.969 14.361ARA TOPLAM5.559.243 4.601.874TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.559.243 4.601.874DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar561.545 561.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 561.545 561.545Diğer Alacaklar10.810 10.115İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.953 1.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.857 9.049Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 677.685 790.730Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 104.300 105.419Maddi Duran Varlıklar12 951.549 900.928Kullanım Hakkı Varlıkları24 87.913 75.855Maddi Olmayan Duran Varlıklar69.159 55.410Peşin Ödenmiş Giderler6.709 9.743Ertelenmiş Vergi Varlığı20 8.499 5.515TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.478.169 2.515.260TOPLAM VARLIKLAR8.037.412 7.117.134KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.636.772 2.096.708Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 225.179 55.901Ticari Borçlar1.590.515 1.853.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.5 102.688 131.770İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 1.487.827 1.722.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.230 100.027Diğer Borçlar300.000 101.594İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.6 300.000 101.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)54.136 43.658Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 140.188 28.086Kısa Vadeli Karşılıklar41.546 38.740Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 41.546 38.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 182.702 148.577ARA TOPLAM5.184.268 4.467.121TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.184.268 4.467.121UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 78.811 234.307Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.982 14.219Uzun Vadeli Karşılıklar124.392 98.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar64.328 56.197Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar60.064 42.409Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 7.147TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER236.185 354.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.420.453 4.821.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.605.268 2.286.951Ödenmiş Sermaye16 220.000 220.000Sermaye Düzeltme Farkları16 23.115 23.115Geri Alınmış Paylar (-)-220.363 -220.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.950 -22.080Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.950 -22.080Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.950 -22.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)487.843 483.515Yabancı Para Çevrim Farkları16 6.406 2.078Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)481.437 481.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 481.437 481.437Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 469.053 405.826Yasal Yedekler199.463 136.236Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler220.325 220.325Diğer Kısıtlanmış Yedekler49.265 49.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 763.635 359.566Net Dönem Karı veya Zararı885.935 1.037.334Kontrol Gücü Olmayan Paylar11.691 8.783TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.616.959 2.295.734TOPLAM KAYNAKLAR8.037.412 7.117.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541Transferler8.743 67.034 -75.777 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-637 22 229.403 228.788 1.000 229.788Dönem Karı (Zararı)229.403 229.403 1.000 230.403Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-637 22 -615 0 -615Kar Payları-3.043 -3.043Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8 8 0 0Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.318 -24.959 2.069 479.329 405.811 359.589 229.403 1.474.039 5.247 1.479.286Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734Transferler63.227 974.107 -1.037.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.870 4.328 885.935 888.393 2.908 891.301Dönem Karı (Zararı)885.935 885.935 2.908 888.843Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.870 4.328 2.458 2.458Kar Payları-600.000 -600.000 -600.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-38 29.962 29.924 29.924Dönem Sonu Bakiyeler16 220.000 23.115 -220.363 -23.950 6.406 481.437 469.053 763.635 885.935 2.605.268 11.691 2.616.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)888.843 230.403 480.822 105.416DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.870 -637 -16 155Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.337 -817 -20 199Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler467 180 4 -44Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 467 180 4 -44Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.328 22 1.214 10Yabancı Para Çevrim Farkları4.328 22 1.214 10DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.458 -615 1.198 165TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)891.301 229.788 482.020 105.581Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.908 1.000 1.420 145Ana Ortaklık Payları888.393 228.788 480.600 105.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959423BIST