***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.02.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4, İç Kapı No: 3Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Faaliyet yılında oluşan kar-zarar hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yerine aday gösterilen Sayın Adnan Memiş hakkında ortaklara bilgi sunulması ve görev süresi belirlenerek seçimi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulunca 2020 yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.10 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.11 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir.- Kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.- Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Adnan Memiş (Bağımsız) bir yıl süreli olarak görev yapmak üzere seçilmiştir.- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2020 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DOAS GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 DOAS GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833230BIST