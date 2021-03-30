***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.02.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4, İç Kapı No: 3,Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Faaliyet yılında oluşan kar-zarar hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulunca 2021 yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.10 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.11 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir. Nakit temettü olarak 600.000.000 TL dağıtılmasına karar verilmiş ve dağıtımının iki eşit taksitte yapılabilmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Yönetim Kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Koray Arıkan, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe, Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız) ve Sn. Adnan Memiş (Bağımsız) seçilmişlerdir. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2021 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DOAS GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 DOAS GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921728BIST