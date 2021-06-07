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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.06.2021 08:32



***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil) İhracı -Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.05.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 500.000.000-TL (Beşyüz milyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde 3 (üç) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilmek amacıyla yaptığı başvuru, 27.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmış, karar 04.06.2021 tarihinde şirketimize tebliğ olunmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DOAS İHRAÇ BELGESİ SPK ONAYLI.pdf
EK: 2 DOAS BAŞVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940343


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