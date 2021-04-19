Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2021 19:12



***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Temettü Ödemesi 1. Taksit
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 23.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOAS, TREDOTO00013 1. Taksit 1,3636363 136,36363 15 1,1590908 115,90908
DOAS, TREDOTO00013 2. Taksit 1,3636363 136,36363 15 1,1590908 115,90908
DOAS, TREDOTO00013 TOPLAM 2,7272726 272,72726 15 2,3181816 231,81816

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 30.04.2021 27.04.2021 29.04.2021 28.04.2021
2. Taksit 30.11.2021 02.12.2021 01.12.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOAS, TREDOTO00013 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 faaliyet yılı olağan genel kurulunda iki eşit taksitte nakden dağıtılmasına karar verilmiş olan 600.000.000 TL tutarındaki kar payının 300.000.000 TL tutarındaki ilk taksitinin dağıtımına, 27 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DOAS KAR DAGITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 220.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 130.368.612
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.287.663.000 1.010.037.228,22
4. Vergiler ( - ) 245.793.000 180.386.082,39
5. Net Dönem Kârı 1.037.334.000 829.651.145,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 116.261.575,38
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.037.334.000 713.389.570,45
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.037.334.000 713.389.570,45
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 8.124.285 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.045.458.285 713.389.570,45
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 522.729.143 11.000.000
* Nakit 522.729.143 11.000.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 77.270.857 589.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 58.900.000 58.900.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 378.434.000 54.489.570,45
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 600.000.000 0 57,8 2,72727 272,727
TOPLAM 600.000.000 0 57,8 2,72727 272,727





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929314


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.377
Değişim :  -2,20% |  -30,91
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.416 En Düşük
1.377
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,90 25.545.967 % 10,00  
TRILC 39,84 59.780.541 % 9,99  
TKURU 295,30 5.810.925 % 9,98  
ORMA 36,48 643.653 % 9,95  
AKFGY 3,99 22.562.012 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0901 8,0983 % 0,50  
Euro 9,7415 9,7538 % 0,84  
Sterlin 11,2853 11,3419 % 1,47  
Frank 8,8063 8,8593 % 0,95  
Riyal 2,1510 2,1618 % 0,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.770 -6,83  
Altın Gr. 461 461 0,23  
Cumhuriyet 3.054 3.100 -11,00  
Tam 3.039 3.116 -5,22  
Yarım 1.469 1.507 -2,53  
Çeyrek 737 754 -1,26  
Gümüş.Ons 25,75 25,78 -0,20  
Gümüş Gr. 6,70 6,71 -0,02  
B. Petrol 67,00 67,00 0,23  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru