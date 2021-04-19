***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2021 19:12
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Temettü Ödemesi 1. Taksit
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 23.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOAS, TREDOTO00013 1. Taksit 1,3636363 136,36363 15 1,1590908 115,90908
DOAS, TREDOTO00013 2. Taksit 1,3636363 136,36363 15 1,1590908 115,90908
DOAS, TREDOTO00013 TOPLAM 2,7272726 272,72726 15 2,3181816 231,81816
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 30.04.2021 27.04.2021 29.04.2021 28.04.2021
2. Taksit 30.11.2021 02.12.2021 01.12.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOAS, TREDOTO00013 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 faaliyet yılı olağan genel kurulunda iki eşit taksitte nakden dağıtılmasına karar verilmiş olan 600.000.000 TL tutarındaki kar payının 300.000.000 TL tutarındaki ilk taksitinin dağıtımına, 27 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DOAS KAR DAGITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 220.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 130.368.612
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.287.663.000 1.010.037.228,22
4. Vergiler ( - ) 245.793.000 180.386.082,39
5. Net Dönem Kârı 1.037.334.000 829.651.145,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 116.261.575,38
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.037.334.000 713.389.570,45
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.037.334.000 713.389.570,45
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 8.124.285 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.045.458.285 713.389.570,45
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 522.729.143 11.000.000
* Nakit 522.729.143 11.000.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 77.270.857 589.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 58.900.000 58.900.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 378.434.000 54.489.570,45
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 600.000.000 0 57,8 2,72727 272,727
TOPLAM 600.000.000 0 57,8 2,72727 272,727
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929314
BIST