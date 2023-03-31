***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2023 18:41
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.03.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata uygun olarak yasal izinler alınmış bulunan, esas sözleşmemizin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinde yapılan değişiklik, 28.03.2023 tarihli genel kurulda onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DOAŞ -ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
EK: 2 AMENDMENT TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF DOAŞ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130567
BIST
17:594.813
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1.231,83
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
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|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
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|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
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|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
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|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
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|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,1805
|19,1862
|% 0,10
|
|Euro
|20,8479
|20,8576
|% -0,39
|
|Sterlin
|23,6330
|23,7516
|% -0,19
|
|Frank
|20,9057
|21,0316
|% 0,00
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|Riyal
|5,0966
|5,1222
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,52
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.329
|11,00
|
|Yarım
|4.034
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
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|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,86
|14,88
|0,14
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|B. Petrol
|79,70
|79,70
|1,10
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