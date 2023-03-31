***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 28.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 31.03.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata uygun olarak yasal izinler alınmış bulunan, esas sözleşmemizin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinde yapılan değişiklik, 28.03.2023 tarihli genel kurulda onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 DOAŞ -ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfEK: 2 AMENDMENT TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF DOAŞ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130567BIST