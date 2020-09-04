***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
04.09.2020 13:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/09/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
04/09/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi notu alınması kapsamında Şirketimizle Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 04.09.2020 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmış ve derecelendirme için çalışmalara başlanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873288
BIST
14:571.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
14:577,4504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
14:578,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
14:57464,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,03
|Açılış
|: 464,30
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler14:57
|PKENT
|1.368,80
|15.431.992
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|95.616.932
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.441.673
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|119.863.063
|% -7,65
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|INTEM
|18,99
|10.678.192
|% -6,64
|
|SISE
|6,25
|1.154.329.233
|% 3,14
|
|FENER
|35,74
|654.977.734
|% 4,75
|
|GSRAY
|3,57
|547.685.413
|% -2,19
|
|ASELS
|16,89
|541.917.673
|% -0,06
|
|GARAN
|6,79
|402.941.946
|% 0,44
|
|SISE
|6,25
|1.154.329.233
|% 3,14
|
|GSRAY
|3,57
|547.685.413
|% -2,19
|
|EKGYO
|1,74
|225.885.499
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,30
|278.779.691
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,99
|348.273.625
|% 0,67
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4458
|7,4504
|% 0,24
|
|Euro
|8,8158
|8,8266
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,8424
|9,8917
|% 0,04
|
|Frank
|8,1349
|8,1839
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9785
|1,9884
|% 0,17
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|7,34
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|2,00
|
|Tam
|3.068
|3.144
|9,11
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|4,41
|
|Çeyrek
|744
|760
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,16
|
Seans Raporu
14:57
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15:09
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15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 44 artarak (% 0.45 ) 994
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15:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, YONGA, TKURU, EMNIS, ETILR, KSTUR, MMCAS
-
15:09
LUKSK, MAVI, SNPAM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:09
DERIM, BMELK, YKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında