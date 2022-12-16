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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

16.12.2022 13:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/09/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/09/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/12/2022
Açıklama

Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, şirketimizin notu 10 üzerinden 9,74 (geçen dönem 9,70) olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusotomotiv.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Notumuzun alt başlıkları ile dağılımı aşağıdaki gibidir
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
96,59 97,86 99,06 96,97 97,4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087911


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