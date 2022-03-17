***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









ğiAçıklamalarBorsa İstanbul'dan gelen açıklama talebine istinaden, Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği"ne göre şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010976BIST