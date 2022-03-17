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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

17.03.2022 08:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul'dan gelen açıklama talebine istinaden, Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun  "Özel Durumlar Tebliği"ne göre şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010976


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 62,75 7.229.867 % 9,99  
IEYHO 0,82 17.661.579 % 9,33  
RTALB 17,18 35.011.201 % 6,11  
GZNMI 26,74 46.481.548 % 6,03  
AYEN 11,57 50.934.090 % 5,47  
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11:19 Alış Satış %  
Dolar 14,6746 14,6779 % 0,43  
Euro 16,2325 16,2726 % 0,76  
Sterlin 19,2852 19,3819 % 0,72  
Frank 15,5469 15,6405 % 0,56  
Riyal 3,9005 3,9201 % 0,50  
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11:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 11,20  
Altın Gr. 914 914 9,52  
Cumhuriyet 6.011 6.102 41,00  
Tam 5.983 6.134 34,18  
Yarım 2.892 2.967 16,53  
Çeyrek 1.450 1.484 8,27  
Gümüş.Ons 25,26 25,31 0,19  
Gümüş Gr. 11,90 11,91 0,12  
B. Petrol 102 102 4,03  
Seans Raporu 11:19
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