***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.03.2022 08:31
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Açıklamalar
Borsa İstanbul'dan gelen açıklama talebine istinaden, Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği"ne göre şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010976
BIST
11:192.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:1914,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0624
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:1916,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1221
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:19914,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,14
|Açılış
|: 914,83
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:19
|YEOTK
|62,75
|7.229.867
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.661.579
|% 9,33
|
|RTALB
|17,18
|35.011.201
|% 6,11
|
|GZNMI
|26,74
|46.481.548
|% 6,03
|
|AYEN
|11,57
|50.934.090
|% 5,47
|
|PKENT
|393,30
|43.883.158
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.257.778
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,99
|1.277.359.374
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|1.246.909.212
|% 4,32
|
|THYAO
|28,00
|907.366.201
|% 1,08
|
|GARAN
|11,94
|702.365.332
|% 0,67
|
|FROTO
|297,40
|515.976.383
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,27
|213.985.869
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,99
|1.277.359.374
|% 4,17
|
|YKBNK
|3,87
|245.380.455
|% 1,84
|
|CEMAS
|1,13
|72.401.259
|% 1,80
|
|GARAN
|11,94
|702.365.332
|% 0,67
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6746
|14,6779
|% 0,43
|
|Euro
|16,2325
|16,2726
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,2852
|19,3819
|% 0,72
|
|Frank
|15,5469
|15,6405
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9005
|3,9201
|% 0,50
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|11,20
|
|Altın Gr.
|914
|914
|9,52
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|4,03
|
Seans Raporu
11:19
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-
11:34OYLUM
Yüzde 6.12 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 052 adet işlem
-
11:33OYLUM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 947 adet işlem
-
11:32RTALB
Yüzde 6.11 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 060, 730 adet işlem
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, GARAN
-
11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 17 artarak (% 1.92 ) 1, 924