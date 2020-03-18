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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2020 13:06
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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından  şirketimizin, işletme sermayesi ihtiyaçları ve mevcut kredilerin vade yapısını uzun vadeli hale getirmek amacıyla, 6 yıl vadeli 110.000.000 EUR karşılığı TL tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası'na yetki verilmiş ve bu kapsamda bir yetki anlaşması (mandate letter) imzalanmıştır. Kredinin geri ödemesinde kullanılmak üzere % 33'er oranında doğrudan paya sahip olduğumuz TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ ve TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ tarafından yapılacak temettü ödemeleri, kredi vadesi süresince temlik edilecektir. Kredinin teminatı olarak, bahse konu şirketlerde şirketimizin doğrudan sahip olduğu iştirak hisseleri üzerine, kredinin kullanımı tarihinde uygulanmak üzere  tüm kredi verenler lehine rehin tesis edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830328


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ADANA 6,82 10.973.704 % 10,00  
ASLAN 34,76 1.380.632 % 10,00  
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Frank 6,6589 6,6991 % 0,44  
Riyal 1,7145 1,7231 % 0,96  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 312 312 -2,73  
Cumhuriyet 2.081 2.113 -4,00  
Tam 2.069 2.122 -5,82  
Yarım 1.000 1.027 -2,81  
Çeyrek 502 513 -1,41  
Gümüş.Ons 12,16 12,22 -0,43  
Gümüş Gr. 2,51 2,52 -0,08  
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