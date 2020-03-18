***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2020 13:06
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından şirketimizin, işletme sermayesi ihtiyaçları ve mevcut kredilerin vade yapısını uzun vadeli hale getirmek amacıyla, 6 yıl vadeli 110.000.000 EUR karşılığı TL tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası'na yetki verilmiş ve bu kapsamda bir yetki anlaşması (mandate letter) imzalanmıştır. Kredinin geri ödemesinde kullanılmak üzere % 33'er oranında doğrudan paya sahip olduğumuz TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ ve TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ tarafından yapılacak temettü ödemeleri, kredi vadesi süresince temlik edilecektir. Kredinin teminatı olarak, bahse konu şirketlerde şirketimizin doğrudan sahip olduğu iştirak hisseleri üzerine, kredinin kullanımı tarihinde uygulanmak üzere tüm kredi verenler lehine rehin tesis edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830328
BIST
16:2585.898
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -879,21
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:256,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0541
|Açılış
|: 6,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:257,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:25312,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,70
|Açılış
|: 312,82
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.479.679
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.973.704
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.380.632
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.234.301
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.100.200
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.251.836
|% -9,96
|
|THYAO
|8,04
|831.472.804
|% 0,75
|
|ASELS
|22,04
|598.204.995
|% 0,27
|
|GARAN
|8,24
|495.094.951
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,05
|334.042.829
|% -2,70
|
|YKBNK
|1,99
|226.400.458
|% -2,93
|
|YKBNK
|1,99
|226.400.458
|% -2,93
|
|THYAO
|8,04
|831.472.804
|% 0,75
|
|ODAS
|1,20
|112.084.703
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|221.100.200
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|58.454.904
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6272
|7,6654
|% -0,79
|
|Frank
|6,6589
|6,6991
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7145
|1,7231
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|-24,56
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.069
|2.122
|-5,82
|
|Yarım
|1.000
|1.027
|-2,81
|
|Çeyrek
|502
|513
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,22
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,91
|26,91
|-1,82
|
Seans Raporu
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16:34XU100
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