***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından şirketimizin, işletme sermayesi ihtiyaçları ve mevcut kredilerin vade yapısını uzun vadeli hale getirmek amacıyla, 6 yıl vadeli 110.000.000 EUR karşılığı TL tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası'na yetki verilmiş ve bu kapsamda bir yetki anlaşması (mandate letter) imzalanmıştır. Kredinin geri ödemesinde kullanılmak üzere % 33'er oranında doğrudan paya sahip olduğumuz TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ ve TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ tarafından yapılacak temettü ödemeleri, kredi vadesi süresince temlik edilecektir. Kredinin teminatı olarak, bahse konu şirketlerde şirketimizin doğrudan sahip olduğu iştirak hisseleri üzerine, kredinin kullanımı tarihinde uygulanmak üzere tüm kredi verenler lehine rehin tesis edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830328BIST