***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 13:31
20
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurulu planlandığı üzere 30 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da toplanacaktır.
COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınmış ve alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Mart 2020 tarih. 53382221 sayılı yazısında salgının önlenmesi amacıyla paydaşların genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımının temini hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye olunmaktadır.
Bu kapsamda siz değerli pay sahiplerimizin genel kurul toplantımıza elektrr/tr/Bildirim/832302
BIST
16:2190.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.346,67
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.601
En Düşük
88.481
16:216,4046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0111
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3976
16:217,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:21336,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,42
|Açılış
|: 336,18
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,15
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.037.888
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.830.363
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.118.816
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,55
|22.854.226
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.680.173
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.288.348
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,13
|1.168.817.108
|% 4,10
|
|ASELS
|23,82
|814.755.611
|% 1,62
|
|GARAN
|7,82
|759.356.420
|% 4,27
|
|AKBNK
|5,60
|333.311.603
|% 0,54
|
|YKBNK
|1,93
|323.740.526
|% 3,21
|
|YKBNK
|1,93
|323.740.526
|% 3,21
|
|IHLGM
|0,84
|131.330.788
|% 9,09
|
|THYAO
|9,13
|1.168.817.108
|% 4,10
|
|IHLAS
|0,46
|52.835.079
|% 9,52
|
|GARAN
|7,82
|759.356.420
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6822
|7,7207
|% 1,01
|
|Frank
|6,5910
|6,6307
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7019
|1,7104
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.630
|11,64
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,59
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|27,13
|27,13
|-0,26
|
Seans Raporu
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16:33IHLGM
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16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1696, 24 artarak (% 1.59 ) 108, 301
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16:30XU100
Endeks 90, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 8, 114.00 milyon TL de