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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2020 13:31
GÜNCEL HABERLER


20
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Genel Kurulu planlandığı üzere 30 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da toplanacaktır.
COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınmış ve alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Mart 2020 tarih. 53382221 sayılı yazısında salgının önlenmesi amacıyla paydaşların genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımının temini hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye olunmaktadır.
Bu kapsamda siz değerli pay sahiplerimizin genel kurul toplantımıza elektrr/tr/Bildirim/832302


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.628 1.630 11,64  
Altın Gr. 335 336 2,02  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,52 14,59 0,11  
Gümüş Gr. 3,00 3,01 0,03  
B. Petrol 27,13 27,13 -0,26  
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