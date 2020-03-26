***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









20Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Kurulu planlandığı üzere 30 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da toplanacaktır.COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınmış ve alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Mart 2020 tarih. 53382221 sayılı yazısında salgının önlenmesi amacıyla paydaşların genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımının temini hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye olunmaktadır.Bu kapsamda siz değerli pay sahiplerimizin genel kurul toplantımıza elektrr/tr/Bildirim/832302BIST