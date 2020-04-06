***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünyayı, etkisi altına alan ve pek çok yönüyle olağanüstü bir dönemden geçmesine neden olan Covid-19 salgınını ülkemizin en kolay şekilde atlatabilmesi teminen Devletimizce başlatılan, tüm resmi/özel kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlikle desteklenen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası", herkes gibi yönetimimizin de en yüksek seviyede olan inancıyla, 5.000.000 TL tutarı ile katılmamıza ve bu kararımızın yapılacak ilk genel kurul toplantımızda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835449BIST