***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 19:55
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünyayı, etkisi altına alan ve pek çok yönüyle olağanüstü bir dönemden geçmesine neden olan Covid-19 salgınını ülkemizin en kolay şekilde atlatabilmesi teminen Devletimizce başlatılan, tüm resmi/özel kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlikle desteklenen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası", herkes gibi yönetimimizin de en yüksek seviyede olan inancıyla, 5.000.000 TL tutarı ile katılmamıza ve bu kararımızın yapılacak ilk genel kurul toplantımızda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835449
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0495
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05361,68
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 11,11
|Açılış
|: 361,68
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
361,78
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3262
|8,3680
|% 1,07
|
|Frank
|6,9056
|6,9472
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7985
|1,8075
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.659
|39,89
|
|Altın Gr.
|361
|361
|10,88
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|0,14
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|-1,02
|
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