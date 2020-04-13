***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu'nun 07.04.2020 tarih 70922894-100-E-5202 sayılı bildirimiyle 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik getirilen ÖTV indirimi kapsamında, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ilişkin olarak Rekabet Kurulunun aldığı 24.06.2009 tarihli karar Danıştay 13. Dairesinin 04.12.2019 tarihli kararı ile iptal edildiği ve söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesi teminen 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik olarak şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837335BIST