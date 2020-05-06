***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2009-30.09.2009-20.04.2011-26.08.2011-21.07.2017-18.09.2017-17.11.2017-16.01.2018-16.03.2018-14.05.2018-13.07.2018-11.09.2018-10.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 Nisan ve 26 Ağustos 2011 tarihli özel durum açıklamalarımızda detayları belirtilen, Rekabet Kurulu tarafından şirketimiz aleyhine verilen ve ödemesini 26.08.2011 tarihinde 37.339.495,49 TL olarak gerçekleştirdiğimiz idari para cezasının iptali için Danıştay'da açtığımız ve 2017 yılında aleyhimize sonuçlanmış olan davaya ait ve temyizi talep edilen karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kesin şekilde onanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843162BIST