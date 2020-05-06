***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 19:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2009-30.09.2009-20.04.2011-26.08.2011-21.07.2017-18.09.2017-17.11.2017-16.01.2018-16.03.2018-14.05.2018-13.07.2018-11.09.2018-10.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 Nisan ve 26 Ağustos 2011 tarihli özel durum açıklamalarımızda detayları belirtilen, Rekabet Kurulu tarafından şirketimiz aleyhine verilen ve ödemesini 26.08.2011 tarihinde 37.339.495,49 TL olarak gerçekleştirdiğimiz idari para cezasının iptali için Danıştay'da açtığımız ve 2017 yılında aleyhimize sonuçlanmış olan davaya ait ve temyizi talep edilen karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kesin şekilde onanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843162
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1204
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1102
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05389,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,54
|Açılış
|: 389,98
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8638
|8,9083
|% 0,98
|
|Frank
|7,3538
|7,3981
|% 1,44
|
|Riyal
|1,9093
|1,9188
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-19,40
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.547
|6,30
|
|Tam
|2.565
|2.613
|10,50
|
|Yarım
|1.252
|1.277
|5,10
|
|Çeyrek
|624
|639
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|28,98
|28,98
|-1,99
|