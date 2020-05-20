***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Volkswagen Grubu (VW) yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisi neticesinde şirketimizle olan Volkswagen Binek Araç Markası Distribütörlük sözleşmesini 2018 yılında süresiz şekilde yenilemişti. Bu duruma ilave olarak VW, Volkswagen Ticari Araç Markası Distribütörlük Sözleşmemizi de süresiz şekilde yenilemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846026
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 381,80
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2868
|8,3284
|% 0,18
|
|Frank
|7,0134
|7,0556
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8040
|1,8131
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|3,03
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.506
|9,20
|
|Tam
|2.544
|2.571
|9,40
|
|Yarım
|1.241
|1.257
|4,60
|
|Çeyrek
|621
|629
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,33
|35,33
|0,68
|