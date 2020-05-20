***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVolkswagen Grubu (VW) yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisi neticesinde şirketimizle olan Volkswagen Binek Araç Markası Distribütörlük sözleşmesini 2018 yılında süresiz şekilde yenilemişti. Bu duruma ilave olarak VW, Volkswagen Ticari Araç Markası Distribütörlük Sözleşmemizi de süresiz şekilde yenilemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846026BIST