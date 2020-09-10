***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020 - 20.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2020 ve 20.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda Yapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından, 70 ay vadeli 750.000.000 TL tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası ile yetki anlaşması (mandate letter) imzalandığı belirtilmişti.Yapı Kredi Bankası ile imzalanan yetki anlaşmasının (mandate letter) süresi 09.09.2020 tarihinde sona ermiş olup otomotiv sektörünün pandemi süreci sonrasında beklentilerin üzerinde canlanması, şirketimizin söz konusu projeye endeksli bir nakit ihtiyacının bulunmaması ve Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız firmalarca sağlanan finansal olanakların beklenen düzeyde gerçekleşmesi dikkate alınarak anlaşma yenilenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874522BIST