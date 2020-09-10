***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 18:39
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020 - 20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.03.2020 ve 20.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda Yapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından, 70 ay vadeli 750.000.000 TL tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası ile yetki anlaşması (mandate letter) imzalandığı belirtilmişti.
Yapı Kredi Bankası ile imzalanan yetki anlaşmasının (mandate letter) süresi 09.09.2020 tarihinde sona ermiş olup otomotiv sektörünün pandemi süreci sonrasında beklentilerin üzerinde canlanması, şirketimizin söz konusu projeye endeksli bir nakit ihtiyacının bulunmaması ve Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız firmalarca sağlanan finansal olanakların beklenen düzeyde gerçekleşmesi dikkate alınarak anlaşma yenilenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874522
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0369
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4147
18:058,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
18:05467,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 467,97
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,93
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4433
|7,4480
|% -0,49
|
|Euro
|8,8339
|8,8423
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,5092
|9,5569
|% -2,05
|
|Frank
|8,1657
|8,2149
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9802
|1,9901
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|6,73
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU050
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
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17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında