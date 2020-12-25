***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz markalar değer zincirinde yer almak üzere Doğuş Marine Services (Doğuş Denizcilik Hizmetleri) adıyla yeni bir birim kurulmuş ve 1 Ocak 2021 tarihi ile faaliyetlerine başlamasına karar verilmiştir. Doğuş Marine Services, öncelikle Denizcilik Sektörü Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça alanında hizmet vermeye başlayacak ve operasyon yapısının merkezi D Marin Göcek'te yer almak üzere yönetimi SEAT,Porscheve DOD Genel Müdürlüğü'nde Sn. Anıl Gürsoy'a bağlı olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894845BIST