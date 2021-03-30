***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 30 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımına göre Sn. Emir Ali Bilaloğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Gür Çağdaş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Sn. Ali Bilaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte uzun yıllardır sürdürdüğü İcra Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921939
BIST
18:051.396
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|: 1.393
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1.401
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|: 19,1500
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8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,7744
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3133
|8,3184
|% 1,45
|
|Euro
|9,7519
|9,7949
|% 1,32
|
|Sterlin
|11,3764
|11,4334
|% 1,22
|
|Frank
|8,7832
|8,8361
|% 1,13
|
|Riyal
|2,2115
|2,2225
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-28,92
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,52
|64,52
|-0,40
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Seans Raporu
18:05
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17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
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17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
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17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
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17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem