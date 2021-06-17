***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDistribütörlüğünü sürdürmekte olduğumuz Seat marka araçların ve yedek parçaların Türkiye'de dağıtım, satış ve pazarlanmasına ilişkin Seat SA ile Şirketimiz arasında akdedilmiş İthalatçılık Sözleşmesi Seat SA'nın yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz şekilde yenilenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942893BIST