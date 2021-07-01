***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIrak Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Volkswagen Binek, Audi ve Volkswagen Ticari markalı araçların ithalatı, dağıtımı ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili faaliyetlerinde bulunan bağlı ortaklığımız D-Auto LLC, Audi Volkswagen Middle East FZE ve Volkswagen AG ile varmış olduğu mutabakat sonucunda fesih sözleşmesi imzalayarak distribütörlük faaliyetlerini sonlandırmıştır. Distribütörlük faaliyetlerini sonlandırılması ile birlikte Irak Cumhuriyeti yasal mevzuatına göre Erbil merkezli olarak kurulmuş bulunan ve şirketimizin, %100 hissedarı olduğu bağlı ortaklığımız "D-Auto Limited Liability Company" unvanlı şirketin tasfiye işlemlerine başlanılacak ve gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945540BIST