***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 18:39
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Irak Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Volkswagen Binek, Audi ve Volkswagen Ticari markalı araçların ithalatı, dağıtımı ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili faaliyetlerinde bulunan bağlı ortaklığımız D-Auto LLC, Audi Volkswagen Middle East FZE ve Volkswagen AG ile varmış olduğu mutabakat sonucunda fesih sözleşmesi imzalayarak distribütörlük faaliyetlerini sonlandırmıştır. Distribütörlük faaliyetlerini sonlandırılması ile birlikte Irak Cumhuriyeti yasal mevzuatına göre Erbil merkezli olarak kurulmuş bulunan ve şirketimizin, %100 hissedarı olduğu bağlı ortaklığımız "D-Auto Limited Liability Company" unvanlı şirketin tasfiye işlemlerine başlanılacak ve gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945540
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0486
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0255
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,66
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6913
|8,6986
|% 0,56
|
|Euro
|10,3079
|10,3177
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,9774
|12,0375
|% 0,92
|
|Frank
|9,3934
|9,4500
|% 0,92
|
|Riyal
|2,3119
|2,3235
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|7,37
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|0,14
|
|B. Petrol
|76,10
|76,10
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de