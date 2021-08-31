***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle şirkette verecekleri zararın karşılanabilmesinin teminatı olmak üzere, yıllık 10 milyon USD bedelli düzenlenen "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi 08.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreli olarak yenilenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961021BIST