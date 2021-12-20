***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2021 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak görev yapmakta olan Sn. Halide Müge Yücel görevinden ayrılmış olup, yerine Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Damla Çobanoğlu, "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli" olarak ise Sn. Yavuz Arda Yıldız atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984818
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,0650
En Yüksek
|Değişim
|: -9,23%
|| -1,1249
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,5911
En Yüksek
|Değişim
|: -9,02%
|| -1,2490
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05652,55
En Yüksek
|Değişim
|: -7,81%
|| -55,25
|Açılış
|: 652,55
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9849
|11,1405
|% -8,61
|
|Euro
|12,4962
|12,6569
|% -8,55
|
|Sterlin
|14,9896
|15,0648
|% -7,78
|
|Frank
|12,1617
|12,2350
|% -8,00
|
|Riyal
|2,9763
|2,9912
|% -8,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,26
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-52,34
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,66
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem