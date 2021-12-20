***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" olarak görev yapmakta olan Sn. Halide Müge Yücel görevinden ayrılmış olup, yerine Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Damla Çobanoğlu, "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli" olarak ise Sn. Yavuz Arda Yıldız atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984818BIST