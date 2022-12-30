***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri AŞ'nin 226.400.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 15.481.000 TL artırılarak 241.881.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir. Şirketimize ait % 21,756'lık iştirak payı oranı sermaye artırımı sonrasında da aynı kalmak üzere, artırılan nakdi sermayenin nominal bedel üzerinden 3.368.054 TL'lik kısmı şirketimizce karşılanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091621
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.092,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.092,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.038.062
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.184.369.531
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.899.333
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.537.408.714
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7057
|18,7219
|% 0,09
|
|Euro
|19,9651
|19,9827
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5150
|22,6279
|% 0,04
|
|Frank
|20,1998
|20,3214
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|0,79
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.372
|7.438
|5,00
|
|Yarım
|3.570
|3.635
|2,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.817
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|0,90
|