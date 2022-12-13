***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz, geri almış olduğu kendi paylarından, şirket sermayesinin % 0,23'ünü temsil eden 514.993 adedini, 140 TL / adet fiyat üzerinden Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle satışını gerçekleştirmiştir. Şirketimizin sahip olduğu kendi paylarının, işlem öncesi ve sonrasına ilişkin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)13/12/2022 0 514.993 514.993 22.000.000 21.485.007 % 10 % 10 % 9,77 % 9,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086943BIST