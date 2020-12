***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiD-Auto Limited Liability Company Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri -Irak 150.000.000,00 150.000.000,00 IQD 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDoğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri 45.000.000,00 43.288.272,00 TRY 96,20 BAĞLI ORTAKLIKDoğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Bilişim Teknolojisi Altyapısı ve Yazılım 226.400.000,00 49.255.692,00 TRY 21,756 İŞTİRAKDoğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri 1.265.000,00 531.232,00 TRY 41,99 İŞTİRAKVdf Servis ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Ürün ve Hizmetleri 5.100.000,00 2.499.000,00 TRY 49 İŞTİRAKVolkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Otomotiv Tüketici Finansmanı 180.000.000,00 86.399.987,00 TRY 48,00 İŞTİRAKYüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. Skoda Türkiye Distribütörü 2.100.000,00 1.049.999,70 TRY 50,00 İŞTİRAKTüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. Taşıt Muayene İstasyonları 25.250.000,00 8.332.836,00 TRY 33,00 İŞ ORTAKLIĞITüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. Taşıt Muayene İstasyonları 67.100.000,00 22.143.895,00 TRY 33,00 İŞ ORTAKLIĞIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895256BIST