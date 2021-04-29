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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.04.2021 18:32



***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİR ALİ BİLALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 27.04.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Doğuş Grubu Şirketlerinde YK üyeliği -- Bağımsız Üye Değil Hayır --
GÜR ÇAĞDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğuş Grubu Şirketlerinde YK üyeliği Evet -- Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik, Riskin Erken Saptanması
ÖZLEM DENİZMEN KOCATEPE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.01.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş Grubu Şirketlerinde YK üyeliği -- Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret
KORAY ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş Grubu Şirketlerinde YK üyeliği Evet -- Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik, Riskin Erken Saptanması
ADALET YASEMİN AKAD Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Netaş A.Ş. İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi -- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911969 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (Başkan), Ücret (Başkan), Denetim
ADNAN MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Raya Danışmanlık AŞ, Insulatech Yalıtım AŞ YK başkanlığı Evet -- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911969 Değerlendirildi Hayır Denetim (Başkan), Riskin Erken Saptanması (Başkan)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİR ALİ BİLALOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı -İcra Kurulu Başkanı Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Doğuş Grubu Şirketlerinde YK üyeliği
KORAY BEBEKOĞLU Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Mühendis Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Direktörü --
GİOVANNİ ATİLLA CİNO BOTTARO VW Binek Araç Marka Genel Müdürü Mühendis Audi-Bentley-Lamborghini-Bugatti Marka Genel Müdürü --
ANIL GÜRSOY SEAT-Porsche-DOD Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SEAT-Porsche-DOD Marka Genel Müdürü --
KEREM GALİP GÜVEN Audi-Bentley-Lamborghini-Bugatti Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü --
MUSTAFA KARABAYIR Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü Mühendis Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü --
ELA KULUNYAR İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü --
TOLGA SENYÜCEL Volkswagen Ticari Araç-Scania-ThermoKing-Scania Power Solutions Marka Genel Müdürü Ekonomist VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü --
KEREM TALİH Mali İşler Genel Müdürü Ekonomist Mali ve İdari İşler Genel Müdürü --




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932593


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