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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2023 18:41
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİR ALİ BİLALOĞLU İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Doğuş Grubu Şirketlerinde YK üyeliği
KORAY BEBEKOĞLU Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Mühendis Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Direktörü --
GİOVANNİ ATİLLA CİNO BOTTARO VW Binek Araç Marka Genel Müdürü Mühendis VW Binek Araç Marka Genel Müdürü --
ANIL GÜRSOY SEAT-CUPRA-Porsche-DOD-Doğuş Marine Services- Scania Power Solutions Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SEAT-CUPRA-Porsche-DOD-Doğuş Marine Services- Scania Power Solutions Marka Genel Müdürü --
KEREM GALİP GÜVEN Audi-Bentley-Lamborghini Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Audi-Bentley-Lamborghini-Bugatti Marka Genel Müdürü --
MUSTAFA KARABAYIR Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü Mühendis Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü --
ELA KULUNYAR İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü --
TOLGA SENYÜCEL Volkswagen Ticari Araç-Scania-ThermoKing-Meiller Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Volkswagen Ticari Araç-Scania-ThermoKing-Scania Power Solutions Marka Genel Müdürü --
KEREM TALİH Mali İşler Genel Müdürü Ekonomist Mali İşler Genel Müdürü --




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155113


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GRTRK 19,26 197.220.239 % 9,99  
KONKA 36,34 59.653.199 % 9,99  
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Riyal 5,5081 5,5357 % 1,38  
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Altın Ons 1.968 1.969 9,27  
Altın Gr. 1.313 1.313 25,23  
Cumhuriyet 9.087 9.224 104,00  
Tam 9.033 9.281 104,47  
Yarım 4.433 4.584 28,00  
Çeyrek 2.223 2.299 28,00  
Gümüş.Ons 23,54 23,57 0,36  
Gümüş Gr. 15,70 15,72 0,46  
B. Petrol 73,41 73,41 -0,30  
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