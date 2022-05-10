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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2022 18:51
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
2022/23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 31.03.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş "Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar" ve "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu"'nun tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde  
a)   Söz konusu raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
b)   Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış, konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş.
Adnan MEMİŞ - Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi -  Denetim Komitesi Başkanı
A. Yasemin AKAD - Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi -  Denetim Komitesi Üyesi   
Kerem TALİH -  Mali İşler Genel Müdürü -CFO




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028753


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Yarım 2.965 3.044 3,60  
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Gümüş Gr. 10,62 10,63 0,18  
B. Petrol 107 107 4,39  
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