***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.04.2020 18:34
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile yönetim kurulumuzun yapılanması gereği oluşturulan komitelerde görev yapmak üzere
a. Denetimden Sorumlu Komite
- Sn. Adnan Memiş – Başkan
- Sn. Adalet Yasemin Akad – Üye
b. Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
- Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan
- Sn. Koray Arıkan - Üye
- Sn. Gür Çağdaş – Üye
- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye
- Sn. Halide Müge Yücel - Üye
c. Riskin Erken Saptanması Komitesi
- Sn. Adnan Memiş – Başkan
- Sn. Koray Arıkan - Üye
- Sn. Gür Çağdaş – Üye
- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye
d. Ücret Komitesi (Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirecektir)
- Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan
- Sn. Özlem Denizmen Kocatepe – Üye
olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834416
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6146
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0878
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2257
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -0,1323
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1911
18:05341,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,36
|Açılış
|: 341,80
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1526
|8,1935
|% -1,37
|
|Frank
|6,7707
|6,8115
|% -2,08
|
|Riyal
|1,7512
|1,7600
|% -1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|17,25
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|28,79
|28,79
|4,05
|
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