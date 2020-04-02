***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile yönetim kurulumuzun yapılanması gereği oluşturulan komitelerde görev yapmak üzerea. Denetimden Sorumlu Komite- Sn. Adnan Memiş – Başkan- Sn. Adalet Yasemin Akad – Üyeb. Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi- Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan- Sn. Koray Arıkan - Üye- Sn. Gür Çağdaş – Üye- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye- Sn. Halide Müge Yücel - Üyec. Riskin Erken Saptanması Komitesi- Sn. Adnan Memiş – Başkan- Sn. Koray Arıkan - Üye- Sn. Gür Çağdaş – Üye- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üyed. Ücret Komitesi (Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirecektir)- Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan- Sn. Özlem Denizmen Kocatepe – Üyeolarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834416BIST