***DOAS* *VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2021 20:58
***DOAS******VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle kısmi bölünmesine ilişkin Duyuru Metninin SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VDFAS
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler VDF Servis ve Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Çatı şirketi Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 655.364,62
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020
Mevcut Sermaye (TL) 220.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
DOAS, TREDOTO00013 220.000.000 0 0 0 0 0 0
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 20.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman AŞ unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis ve Ticaret AŞ bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına ilişkin olarak, 02.04.2021 tarihinde Duyuru Metni'nin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Kurul'un 20.05.2021 tarihli toplantısında uygun bulunarak onaylanmıştır. 21.05.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Duyuru Metni ekte yer almaktadır.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 DOAS DUYURU METNI_SPK ONAYLI.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937341
BIST