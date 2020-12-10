***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 11:05
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892611
BIST
11:301.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:307,8729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0485
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8733
En Düşük
7,8188
11:309,5294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0773
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5312
En Düşük
9,4454
11:30463,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,76
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:28
|EUKYO
|4,07
|2.810.362
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|3.679.034
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|10.454.336
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,85
|60.035.000
|% -5,63
|
|TKNSA
|13,47
|27.825.617
|% -4,54
|
|SELEC
|17,26
|345.125.835
|% -4,00
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|KRDMD
|5,29
|913.578.665
|% 3,93
|
|PETKM
|4,83
|756.535.344
|% 1,90
|
|SISE
|7,14
|755.417.119
|% 1,56
|
|GARAN
|9,39
|554.482.737
|% 1,19
|
|ODAS
|3,80
|495.777.657
|% 2,70
|
|KRDMD
|5,29
|913.578.665
|% 3,93
|
|PETKM
|4,83
|756.535.344
|% 1,90
|
|ODAS
|3,80
|495.777.657
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,04
|349.947.674
|% -2,56
|
|SISE
|7,14
|755.417.119
|% 1,56
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8670
|7,8725
|% 0,61
|
|Euro
|9,5215
|9,5279
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,4313
|10,4836
|% -0,12
|
|Frank
|8,7988
|8,8518
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0874
|2,0979
|% 0,45
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,15
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|49,02
|49,02
|0,16
|
Seans Raporu
11:28
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-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 06 artarak (% 0.50 ) 1, 224
-
11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, LINK, POLTK, DITAS, OLMIP, EUKYO, UMPAS, SILVR, BALAT
-
11:42
EUYO, BRYAT, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:42
SELEC, IZMDC, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:42
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 101 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 27 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem