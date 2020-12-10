***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 13:34
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892622
BIST
15:391.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,03
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:397,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:399,5361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0840
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
15:39464,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,80
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DITAS
|35,20
|4.382.154
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.329.856
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.050.122
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.110.876
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.294.043
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|16,94
|668.889.303
|% -5,78
|
|NIBAS
|66,00
|13.010.208
|% -5,71
|
|GARAN
|9,51
|3.303.739.597
|% 2,48
|
|SISE
|7,26
|2.637.460.478
|% 3,27
|
|ODAS
|3,95
|1.766.652.178
|% 6,76
|
|KRDMD
|5,25
|1.329.452.080
|% 3,14
|
|PETKM
|4,77
|1.157.274.851
|% 0,63
|
|ODAS
|3,95
|1.766.652.178
|% 6,76
|
|SISE
|7,26
|2.637.460.478
|% 3,27
|
|GARAN
|9,51
|3.303.739.597
|% 2,48
|
|KRDMD
|5,25
|1.329.452.080
|% 3,14
|
|PETKM
|4,77
|1.157.274.851
|% 0,63
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8646
|7,8695
|% 0,58
|
|Euro
|9,5284
|9,5357
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4166
|10,4688
|% -0,26
|
|Frank
|8,8168
|8,8700
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0918
|2,1023
|% 0,66
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,32
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-12,94
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,26
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|
Seans Raporu
15:37
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15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 82 artarak (% 0.99 ) 1, 510
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15:52XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 22, 186.00 milyon TL de
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15:52TSGYO
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 131, 768 adet işlem
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15:50BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 19.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 404, 019 adet işlem
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15:47BOSSA
Yüzde 8.65 oranında artışla 15.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 422, 056 adet işlem